На выборах мэра Москвы будет доступно четыре способа голосования

На выборах мэра Москвы, которые пройдут с 8 по 10 сентября, будет доступно четыре способа голосования: онлайн, с помощью электронных терминалов, традиционным способом и даже на дому.

Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 8 сентября до 19:59 10 сентября, а на участках — с 08:00 до 20:00 все три дня.

Тем не менее разработчики системы онлайн-голосования рекомендуют по возможности не голосовать в первые же часы выборов, то есть утром в пятницу. Они отмечают, что ежегодно в это время наблюдаются всплески активности избирателей.

По словам разработчиков, большая активность избирателей может привести к формированию электронной очереди на голосование.

Кроме того, авторы системы отметили, что отдать свой голос можно не только зайдя на mos.ru и найдя там баннер, но и по прямой ссылке https://elec.mos.ru, которая заработает 8 сентября в 08:00.

Как отметили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами, главным нововведением этого года станут терминалы электронного голосования, которые будут установлены на всех избирательных участках столицы. Они будут выдавать электронные бюллетени, а после того, как избиратель сделает свой выбор, его голос сразу же будет записан в блокчейн.

Таких терминалов на каждом участке будет несколько.

В ходе тестового голосования 25 августа все они прошли стресс-тесты. Система полностью готова к грядущим выборам.

Кроме того, все терминалы электронного голосования будут находиться и под контролем наблюдателей. Три дня в видеоцентре штаба и на участках они будут наблюдать в том числе за терминалами. В Общественном штабе также отметили, что обслуживание нового оборудования для его корректной работы не является нарушением хода выборов.

Ход онлайн-голосования и голосования через терминалы будет отображаться в обзервере — на специальной странице в интернете, наблюдать за которой может любой желающий.

Для тех, кто не сможет посетить избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала. Он выглядит как небольшой чемоданчик. Члены комиссии принесут его прямо домой к избирателю, где он сможет отдать свой голос за выбранного кандидата.

«Электронное голосование даёт возможность наблюдать любому человеку, подключенному к сети интернет, как формируется явка, какое количество избирателей принимают участие в голосовании. И вот эта явка опередит время расшифровки голосов, это линейная процедура. По опыту прошлого года и уже сложившейся практике скорее всего это начнется в 20:15, когда мы соединим части ключа расшифровки, загрузим их в систему, ну и какое-то время системе понадобится провести расшифровку голосов», – сказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября 2023 года. Участвовать в выборах будут пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).