Узнать больше

В Москве заработал ситуационный центр по наблюдению за выборами

Короткая ссылка
В Москве заработал ситуационный центр общественного наблюдения за выборами и горячая линия по защите избирательных прав россиян.
В Москве заработал ситуационный центр по наблюдению за выборами
  • РИА Новости
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Сегодня мы традиционно открываем наш ситуационный центр. Он будет работать с 8 по 11 сентября», — цитирует его ТАСС.

Волонтёры будут заниматься обработкой сообщений от общественных наблюдателей на местах через горячую линию и портал.

Такие же ситуационные центры наблюдения находятся и в субъектах России.

Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что намерена на предстоящих региональных выборах воспользоваться дистанционным электронным голосованием.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить