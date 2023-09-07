В Москве заработал ситуационный центр по наблюдению за выборами
- РИА Новости
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Об этом сообщил сопредседатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
«Сегодня мы традиционно открываем наш ситуационный центр. Он будет работать с 8 по 11 сентября», — цитирует его ТАСС.
Волонтёры будут заниматься обработкой сообщений от общественных наблюдателей на местах через горячую линию и портал.
Такие же ситуационные центры наблюдения находятся и в субъектах России.
Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее сообщила, что намерена на предстоящих региональных выборах воспользоваться дистанционным электронным голосованием.