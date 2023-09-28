Путин назвал выборы в новых регионах важным шагом по интеграции в Россию
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Об этом глава государства сказал в ходе встречи с избранными главами регионов.
«Это, безусловно, значимое событие, важный шаг на пути полноценного вхождения новых регионов в единое правовое, государственное пространство», — подчеркнул Путин.
Как отметил российский лидер, ситуации и задачи перед властями в новых регионах стоят особенные.
Ранее Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.