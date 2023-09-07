Цифровой аналог ГАС «Выборы» будет работать на президентских выборах в России

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что на выборах президента страны будет работать цифровой аналог ГАС «Выборы».

«Предварительные итоги общесистемных тренировок говорят о готовности нашей заслуженной ГАС «Выборы», — цитирует её ТАСС.

Памфилова уточнила, что предшествующая система также будет в полной готовности.

«В такой переходный период не можем позволить себе ни одного сбоя», — заключила она.

Ранее Памфилова заявила, что число и интенсивность хакерских атак к выборам президента России, которые запланированы на март 2024 года, будет возрастать.

Также в ЦИК заявили, что главы избирательных органов стран СНГ приглашены наблюдать за выборами президента России.