Цифровой аналог ГАС «Выборы» будет работать на президентских выборах в России
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«Предварительные итоги общесистемных тренировок говорят о готовности нашей заслуженной ГАС «Выборы», — цитирует её ТАСС.
Памфилова уточнила, что предшествующая система также будет в полной готовности.
«В такой переходный период не можем позволить себе ни одного сбоя», — заключила она.
Ранее Памфилова заявила, что число и интенсивность хакерских атак к выборам президента России, которые запланированы на март 2024 года, будет возрастать.
Также в ЦИК заявили, что главы избирательных органов стран СНГ приглашены наблюдать за выборами президента России.