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ЦИК: главы избирательных органов стран СНГ приглашены наблюдать за выборами президента России

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Главы избирательных органов стран СНГ приглашены наблюдать за выборами президента России в марте 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.
ЦИК: главы избирательных органов стран СНГ приглашены наблюдать за выборами президента России
  • Gettyimages.ru
  • © Semen Salivanchuk

«Мы хотели бы, чтобы вы нашли время в своём рабочем графике и приехали к нам в марте 2024 года для участия в наблюдении за выборами президента России», — приводит ТАСС его слова.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств выборы в определённых районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут отложить.

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