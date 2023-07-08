ЦИК: главы избирательных органов стран СНГ приглашены наблюдать за выборами президента России

Главы избирательных органов стран СНГ приглашены наблюдать за выборами президента России в марте 2024 года. Об этом заявил заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев.

«Мы хотели бы, чтобы вы нашли время в своём рабочем графике и приехали к нам в марте 2024 года для участия в наблюдении за выборами президента России», — приводит ТАСС его слова.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств выборы в определённых районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут отложить.