Памфилова: при непредвиденных обстоятельствах выборы в новых регионах могут отложить

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в случае возникновения непредвиденных обстоятельств выборы в определённых районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут отложить.

Памфилова объяснила, что в связи с непростой ситуацией «всё может быть».

«И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы — в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймём, что там возникает серьёзная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, — у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить», — сказала глава ЦИК.

Она уточнила, что в случае серьёзных оснований Центризбирком «непременно этим правом воспользуется».

В июне Памфилова рассказала, как в этом году будут организованы выборы в новых регионах, где действует военное положение.