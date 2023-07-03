Памфилова: при непредвиденных обстоятельствах выборы в новых регионах могут отложить
Памфилова объяснила, что в связи с непростой ситуацией «всё может быть».
«И если возникнут обстоятельства непредвиденной силы — в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймём, что там возникает серьёзная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, — у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить», — сказала глава ЦИК.
Она уточнила, что в случае серьёзных оснований Центризбирком «непременно этим правом воспользуется».
В июне Памфилова рассказала, как в этом году будут организованы выборы в новых регионах, где действует военное положение.