Глава ЦИК Памфилова прокомментировала ход подготовки к выборам в новых регионах

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала, как в этом году будут организованы выборы в новых регионах, где действует военное положение.

В беседе с «Российской газетой» она напомнила, что весной в России были приняты поправки в законодательство, позволяющие проводить выборы в регионах, где введено военное положение.

Законодатель предоставил полномочия по принятию решения о проведении выборов в этих регионах Центральной избирательной комиссии — при обязательном согласовании его с Минобороны и ФСБ, уточнила Памфилова.

«Это решение возможно только при условии обращения в ЦИК высших должностных лиц этих регионов. Соответствующие обращения мы уже получили из всех четырёх субъектов», — подчеркнула глава ЦИК.

По её словам, в настоящее время запущен процесс интеграции избирательной системы новых регионов в общероссийскую: в новых субъектах создаются комплексы средств автоматизации (КСА) ГАС «Выборы» региональных избиркомов четырёх субъектов и территориальных избиркомов, идёт обучение специалистов.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия России назначила проведение выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях на 10 сентября, в единый день голосования.