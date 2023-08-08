«Не только похищают деньги»: в МВД заявили о привлечении украинскими мошенниками россиян к диверсиям и терактам

В МВД России предупредили о новой тактике мошенников с Украины, которые, кроме похищения денег россиян, стали вовлекать их в диверсионную и террористическую деятельность. Как заявили в ведомстве, злоумышленники могут разыгрывать один из нескольких сценариев и все они ведут к требованию совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

В МВД России предупредили о новой тактике телефонных мошенников с Украины, которые пытаются вовлечь россиян в террористическую деятельность.

«Сотрудники МВД России отмечают резкий рост количества поступающих из регионов нашей страны сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Они не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов», — говорится в сообщении МВД.

По данным ведомства, аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приёмы: к примеру, сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счёта, попытках взять от их имени кредит или выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников.

Как отметили в МВД, после реализации одной из этих схем и получения денег злоумышленники не останавливаются и пытаются толкнуть своих жертв на преступление. В частности, сообщают им, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть.

Также на russian.rt.com ФСБ сообщила, что житель Нижегородчины собирался поджечь военкомат

Другими вариантами могут быть предложения отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. В ряде случаев мошенники просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких.

«Но каков бы ни был предлог, всё заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — отметили в МВД.

В ведомстве также обратили внимание на то, что мошенники стали массово использовать этот приём лишь в течение последней недели. Как полагают в МВД, это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы.

«Большинство их жертв — люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов», — говорится в сообщении.

Мошенники зачастую обращаются к россиянам с предложением совершить диверсию или теракт за денежное вознаграждение. Как уточнили в МВД, раньше зарубежные кураторы обещали плату за производство или распространение наркотиков, теперь они предлагают деньги за поджог указанного ими объекта.

В МВД призвали россиян внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, в которых содержатся требования совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия.

Как напомнили в министерстве, атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт.

Сотрудники ФСБ РФ доставляют для допроса жителя Ярославской области Дениса Попова (в дальнейшем осуждённого за попытку поджога военкомата в Ярославской области), который планировал совершить ряд терактов и потом присоединиться к Вооружённым силам Украины

РИА Новости

© ФСБ РФ

«Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы», — подытожили в МВД.

Отметим, что в конце июля и начале августа сообщалось о множественных случаях поджогов военкоматов. В частности, агентство РИА Новости накануне сообщило о задержании гражданского матроса за попытку поджечь военкомат в Находке в начале августа. Другие разбирательства, связанные с попытками поджогов военкоматов, имели место в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и других городах.

В Генпрокуратуре России связали серию поджогов в стране с успехами российских войск в зоне спецоперации. Как отметили в ведомстве, преступления совершались на основании указаний, поступивших исполнителям по телефону с территории Украины.

«Установлено, что звонки носили массовый характер и по времени совпадали с датами успешного продвижения Вооружённых сил Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в ведомстве.

Как подчеркнули в Генпрокуратуре, любые звонки такого рода являются противоправными и направлены на вовлечение граждан в совершение преступлений, в том числе террористического характера, а также против безопасности государства.