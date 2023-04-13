Военный суд приговорил жителя Ивановской области к восьми годам за поджог военкомата
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.
Суд установил, что в ночь на 19 марта 2022 года мужчина бросил в окно военкомата города Шуи самодельное зажигательное устройство. Огонь удалось быстро потушить.
Лямина признали виновным по статье о теракте (ч. 1 ст. 205 УК).
Также ему было назначено принудительное психиатрическое лечение по месту отбывания наказания.
В марте Верховный суд Крыма приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, который пытался поджечь военкомат в Симферополе в мае 2022 года.