Пытавшегося поджечь военкомат в Крыму приговорили к десяти годам лишения свободы

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Верховный суд Крыма приговорил к десяти годам лишения свободы местного жителя, который пытался поджечь военкомат в Симферополе в мае 2022 года.
Пытавшегося поджечь военкомат в Крыму приговорили к десяти годам лишения свободы
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Ему окончательно назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы со штрафом в размере 70 тыс. рублей», — приводит сообщение ТАСС.

Уточняется, что арестованный совершил диверсию путём поджога военного комиссариата в Симферополе с целью подрыва обороноспособности и экономической безопасности России.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что осуждённый за попытку поджога военкомата в Ярославской области 22-летний Денис Попов собирался совершить ряд терактов и вступить в ряды украинских террористов ВСУ.

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