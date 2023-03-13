Житель Ярославля получил условный срок за поджог Z-баннера

Суд приговорил к 1,5 годам условного заключения жителя Ярославля за поджог баннера с буквой Z в центре города.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным суда, инцидент произошёл поздно вечером 25 сентября прошлого года.

«Подсудимый поджёг баннер с изображением символа Z, размещённый на здании… то есть совершил порчу имущества в общественном месте и причинил ущерб владельцу баннера — ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» — в размере 35 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В конце января суд в Ханты-Мансийском округе (ХМАО) приговорил мужчину к 12 годам колонии за поджог военкомата, квалифицировав его действия как теракт.