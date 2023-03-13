Узнать больше

Житель Ярославля получил условный срок за поджог Z-баннера

Короткая ссылка
Суд приговорил к 1,5 годам условного заключения жителя Ярославля за поджог баннера с буквой Z в центре города.
Житель Ярославля получил условный срок за поджог Z-баннера
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным суда, инцидент произошёл поздно вечером 25 сентября прошлого года.

«Подсудимый поджёг баннер с изображением символа Z, размещённый на здании… то есть совершил порчу имущества в общественном месте и причинил ущерб владельцу баннера — ГАУ ЯО «Центр патриотического воспитания» — в размере 35 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В конце января суд в Ханты-Мансийском округе (ХМАО) приговорил мужчину к 12 годам колонии за поджог военкомата, квалифицировав его действия как теракт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить