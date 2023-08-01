В Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.

Как рассказал RT отец женщины, он ничего необычного в её поведении не заметил.

Перед нападением учительница весь день была дома, потом съездила в банк. По его словам, в школе она на хорошем счету.

Женщина решила совершить преступление после того, как ей позвонили якобы сотрудники ЦБ и сообщили, что на её имя пытаются взять кредиты, а также попросили её якобы ждать звонка от полиции.

После этого ей позвонил в Telegram пользователь с ником fsbcosof и фотографией человека в форме. Он обманул женщину, что мошенник, пытающийся оформить на неё кредит, находится в Россошанском военкомате. Также он убедил учительницу бросить в военкомат бутылку с зажигательной смесью и контролировал этот процесс по телефону.

Женщина выполнила его просьбу и была задержана настоящими сотрудниками правоохранительных органов.