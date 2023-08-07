ФСБ сообщила, что житель Нижегородчины собирался поджечь военкомат

Житель города Бор Нижегородской области планировал поджог военкомата по заданию от неизвестного пользователя Telegram, однако передумал. Мужчине объявлено официальное предостережение.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ (УФСБ).

«Он получил задание от неустановленного пользователя мессенджера Telegram по поджогу здания и успел изготовить две бутылки с зажигательной смесью «коктейль Молотова», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что мужчина отдал подготовленные бутылки сотрудникам УФСБ России по области.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае возбуждено уголовное дело о попытке поджога военкомата в Находке. Подозреваемому назначен домашний арест.

Также в Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.