ФСБ сообщила, что житель Нижегородчины собирался поджечь военкомат
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ (УФСБ).
«Он получил задание от неустановленного пользователя мессенджера Telegram по поджогу здания и успел изготовить две бутылки с зажигательной смесью «коктейль Молотова», — уточняется в сообщении.
Отмечается, что мужчина отдал подготовленные бутылки сотрудникам УФСБ России по области.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае возбуждено уголовное дело о попытке поджога военкомата в Находке. Подозреваемому назначен домашний арест.
Также в Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.