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ФСБ сообщила, что житель Нижегородчины собирался поджечь военкомат

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Житель города Бор Нижегородской области планировал поджог военкомата по заданию от неизвестного пользователя Telegram, однако передумал. Мужчине объявлено официальное предостережение.
ФСБ сообщила, что житель Нижегородчины собирался поджечь военкомат
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ (УФСБ).

«Он получил задание от неустановленного пользователя мессенджера Telegram по поджогу здания и успел изготовить две бутылки с зажигательной смесью «коктейль Молотова», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что мужчина отдал подготовленные бутылки сотрудникам УФСБ России по области.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае возбуждено уголовное дело о попытке поджога военкомата в Находке. Подозреваемому назначен домашний арест.

Также в Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.

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