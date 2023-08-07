В Приморье возбуждено уголовное дело о попытке поджога военкомата
- РИА Новости
Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по региону.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК России (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества)», — говорится в сообщении.
На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Приморье сообщили о задержании гражданского матроса за попытку поджечь военкомат в Находке в начале августа, он признал вину.
Также в Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.