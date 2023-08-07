В Приморье возбуждено уголовное дело о попытке поджога военкомата

В Приморском крае возбуждено уголовное дело о попытке поджога военкомата в Находке. Подозреваемому назначен домашний арест.

Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по региону.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК России (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества)», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Приморье сообщили о задержании гражданского матроса за попытку поджечь военкомат в Находке в начале августа, он признал вину.

Также в Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.