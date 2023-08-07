Узнать больше

В Приморье возбуждено уголовное дело о попытке поджога военкомата

Короткая ссылка
В Приморском крае возбуждено уголовное дело о попытке поджога военкомата в Находке. Подозреваемому назначен домашний арест.
В Приморье возбуждено уголовное дело о попытке поджога военкомата
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Telegram-канале СУ СК по региону.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК России (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества)», — говорится в сообщении.

На данный момент следователи выясняют обстоятельства произошедшего. 

Ранее сообщалось, что в Приморье сообщили о задержании гражданского матроса за попытку поджечь военкомат в Находке в начале августа, он признал вину.

Также в Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить