РИА Новости: в Приморье задержали матроса за попытку поджечь военкомат

В Приморье сообщили о задержании гражданского матроса за попытку поджечь военкомат в Находке в начале августа, он признал вину.

По словам источника РИА Новости в силовых структурах Приморского края, мужчина бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата. Один из них разбил стекло и попал в здание, но не загорелся. Второй пролетел мимо.

«(Задержанный. — RT) во всём сознался. Позвонили мошенники, представились следователями, обманом заставили сделать то, что сделал», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что обвиняемого в поджоге военкомата Центрального района Петербурга Александра Перова арестовали по решению Дзержинского районного суда на два месяца.

Также в Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.