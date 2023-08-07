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РИА Новости: в Приморье задержали матроса за попытку поджечь военкомат

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В Приморье сообщили о задержании гражданского матроса за попытку поджечь военкомат в Находке в начале августа, он признал вину.
РИА Новости: в Приморье задержали матроса за попытку поджечь военкомат
  • РИА Новости

По словам источника РИА Новости в силовых структурах Приморского края, мужчина бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата. Один из них разбил стекло и попал в здание, но не загорелся. Второй пролетел мимо.

«(Задержанный. — RT) во всём сознался. Позвонили мошенники, представились следователями, обманом заставили сделать то, что сделал», — сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что обвиняемого в поджоге военкомата Центрального района Петербурга Александра Перова арестовали по решению Дзержинского районного суда на два месяца

Также в Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.

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