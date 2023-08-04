Подозреваемую в поджоге военкомата в Москве суд отправил под домашний арест

Кузьминский районный суд Москвы отправил под домашний арест подозреваемую в поджоге военкомата женщину.

Об этом сообщает портал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Действия Семёновой В.И. квалифицированы следственными органами по ч. 2 ст. 213 УК России как хулиганство, совершённое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что обвиняемого в поджоге военкомата Центрального района Петербурга Александра Перова арестовали по решению Дзержинского районного суда на два месяца.

Также в Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.