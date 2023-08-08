В МВД рассказали о привлечении мошенниками с Украины россиян к совершению терактов
- РИА Новости
Как сообщили в «МВД МЕДИА», теперь аферисты не только похищают средства россиян, но и пытаются привлечь их к совершению диверсий и терактов.
В МВД России призвали граждан внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, при которых собеседники требуют совершить какие-то противозаконные действия.
В ведомстве отметили, что мошенники в разговоре используют стандартные приёмы, информируя собеседников о якобы подозрительных переводах с банковских счетов, попытках взять кредит или предлагают помочь остановить преступников.
«Каков бы ни был предлог, всё заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры», — добавили в МВД России.
Отмечается, что подобные деяния квалифицируются в соответствии с законом как диверсия или террористический акт — особо тяжкие преступления, карающиеся сроком лишения свободы до 20 лет.
Ранее в Приморье сообщили о задержании гражданского матроса за попытку поджечь военкомат в Находке в начале августа, он признал вину.
Также в Воронежской области задержали учительницу истории за попытку поджечь военкомат.
В июне Ленинский районный суд Владимира постановил поместить под стражу 55-летнюю местную жительницу по делу о попытке поджечь военкомат.