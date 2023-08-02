Суд арестовал обвиняемого в поджоге военкомата в Петербурге до 30 сентября
- РИА Новости
Об этом пишет объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём Telegram-канале.
«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Перова», — говорится в сообщении.
Он арестован до 30 сентября.
Ранее сообщалось, что мужчина поджёг двери военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковушке.