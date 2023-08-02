Суд арестовал обвиняемого в поджоге военкомата в Петербурге до 30 сентября

Обвиняемого в поджоге военкомата Центрального района Петербурга Александра Перова арестовали по решению Дзержинского районного суда на два месяца.

Об этом пишет объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своём Telegram-канале.

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Перова», — говорится в сообщении.

Он арестован до 30 сентября.

Ранее сообщалось, что мужчина поджёг двери военного комиссариата и попытался протаранить арочные ворота на легковушке.