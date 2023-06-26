В Москве, Московской и Воронежской областях: НАК объявил об отмене режима контртеррористической операции в ряде регионов

Национальный антитеррористический комитет объявил об отмене режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях. Эту информацию подтвердили в руководстве регионов. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выпускные для школьников пройдут в субботу, 1 июля. Власти Воронежской области, в свою очередь, заявили о планах оплатить ремонт повреждённого во время режима контртеррористической операции (КТО) имущества граждан.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) объявил об отмене режима контртеррористической операции, который вводился в ряде регионов.

«В Москве, Московской и Воронежской областях правовой режим контртеррористической операции отменён», — говорится в сообщении НАК.

Руководители регионов также сообщили об отмене режима КТО. В частности, об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Выпускной для школьников проведём 1 июля», — написал мэр в Telegram.

Он также поблагодарил москвичей за спокойствие и понимание на фоне действовавших в городе мер. Напомним, согласно заявлению Собянина от 24 июня, в столице отменялись ранее объявленные массовые мероприятия.

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В то же время мэр подчёркивал, что все городские службы работали в полном объёме, передвижение по городу не было затруднено. Однако позднее в тот же день Собянин попросил горожан максимально воздерживаться от поездок по городу. Он также предупредил о возможном перекрытии движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах.

Кроме того, Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днём в Москве, за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб.

В Московской области 26 июня также отменены ограничения, которые вводились в регионе в связи с объявлением режима КТО. Документ соответствующего содержания подписал глава региона Андрей Воробьёв.

«Постановляю: 1. Признать утратившим силу постановление губернатора Московской области от 24.06.2023 № 153-MT «О введении отдельных ограничений, связанных с проведением на территории Московской области контртеррористической операции», — говорится в постановлении.

Снятие режима КТО также подтвердили в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев заявил, что власти из бюджета области оплатят ремонт повреждённого во время действия КТО имущества граждан.

Напомним, утром 24 июня представители ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и разместились в том числе у штаба Южного военного округа. Часть бойцов выдвинулась в сторону Москвы, минуя в том числе территорию Воронежской области. На фоне этих событий в самой столице, Подмосковье и Воронежской областях был введён режим контртеррористической операции.

Владимир Путин выступил с обращением, в котором назвал попытку вооружённого мятежа «ударом в спину» России и её народу. Как подчеркнул глава государства, вооружённые силы и другие государственные органы получили необходимые приказы в связи со сложившейся ситуацией.

Позднее пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила о достижении договорённости с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным об остановке движения на российской территории.

Из заявления следовало, что Пригожин принял предложение белорусского лидера о дальнейших шагах по деэскалации напряжения. По словам самого Пригожина, «Вагнер» развернул колонны и направился в полевые лагеря.

Уточнялось, что переговоры с ЧВК «Вагнер» проходили по согласованию с Владимиром Путиным и длились в течение всего 24 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее заявил, что власти не будут преследовать бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их заслугами на фронте.

В ходе прошедшего в понедельник, 26 июня, совещания глава российского кабмина Михаил Мишустин отметил слаженную работу правительства в дни попытки вооружённого мятежа.

«Члены правительства находились на своих рабочих местах, под руководством президента действовали чётко, слаженно, на всех уровнях сохраняли стабильность ситуации, чтобы не допустить усугубления обстановки и защитить граждан от всех возникающих возможных угроз», — сказал премьер-министр.

Мишустин также упомянул о важности обеспечения суверенитета РФ и безопасности граждан с учётом последних событий, также призвал к консолидации общества.