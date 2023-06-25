«В Тульской и Московской областях»: «Автодор» сообщил о сохраняющихся ограничениях движения на трассе М-4 «Дон»

На трассе М-4 «Дон», где накануне властями регионов принимались меры по остановке движения колонн техники ЧВК «Вагнер», сохраняются ограничения в Тульской и Московской областях, сообщили в «Автодоре». При этом в Калужской области приступили к снятию ограничений и восстановлению обычного порядка движения. Кроме того, в самое ближайшее время в Москве, Подмосковье и Воронежской области будет отменён режим КТО, сообщил Дмитрий Песков. При этом предстоящий понедельник в столице по-прежнему будет выходным днём для большей части жителей. Напомним, что вечером 24 июня Евгений Пригожин остановил движение бойцов ЧВК «Вагнер» на территории РФ после переговоров с Александром Лукашенко.

Ограничения движения на трассе М-4 «Дон» сохраняются в Тульской и Московской областях, сообщили в пресс-службе «Автодора».

«До 10:00 просим воздержаться от поездок по М-4 «Дон» в Московской области», — добавили в госкомпании.

В то же время губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе начинают снимать ограничения на передвижение личного транспорта, в течение дня будет восстанавливаться обычный порядок движения.

В правительстве Воронежской области отметили, что все автовокзалы в Воронеже работают в штатном режиме, автобусы ходят по расписанию.

Напомним, что ограничения были введены накануне в связи с действиями ЧВК «Вагнер». В Тульской области ограничили транзитный проезд со стороны Московской и Липецкой областей. В Минтрансе Подмосковья призвали воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым» и сообщили о перекрытии моста через Оку.

Также по теме «В целях минимизации рисков»: 26 июня в Москве останется выходным днём Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днём в целях минимизации рисков после объявленного в городе режима...

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что в самое ближайшее время будет отменён режим КТО, введённый в Москве, Московской и Воронежской областях.

Между тем понедельник, 26 июня, будет выходным днём в Москве. Эту информацию подтвердили в столичной мэрии.

Изначально решение объявить понедельник нерабочим днём было принято Сергеем Собяниным в целях минимизации рисков после объявленного в городе режима КТО. При этом, по его словам, выходной не касается сотрудников органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб.

Попытка вооружённого мятежа

В ночь на 25 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что колонна ЧВК «Вагнер» вышла из административного центра региона и направилась в свои полевые лагеря. В свою очередь, военкор RT Илья Васюнин также указывал, что Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

В утренние часы 25 июня в городе наблюдается спокойная обстановка. При этом мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отметил, что техника ЧВК «Вагнер», по предварительным данным, повредила в городе более 10 тыс. кв. м дорожного полотна, на устранение повреждений уйдёт около двух дней.

Обстановка в Ростове-на-Дону утром 25 июня

Уход ЧВК «Вагнер» произошёл после того, как пресс-служба Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии об остановке движения вооружённых лиц компании «Вагнер» на территории РФ и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Отмечалось, что переговоры проходили по согласованию с президентом России Владимиром Путиным и длились в течение всего дня.

«На данный момент на столе — абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер», — говорилось в сообщении.

Эту информацию подтвердил и сам Пригожин: «Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану».

После этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу в отношении Пригожина будет прекращено, а он сам «уйдёт в Беларусь». Соответствующую гарантию ему дал Владимир Путин.

Также по теме «Деэскалация напряжения»: бойцы ЧВК «Вагнер» возвращаются в полевые лагеря Евгений Пригожин принял предложение белорусского лидера Александра Лукашенко и остановил движение бойцов ЧВК «Вагнер» на территории...

При этом власти не будут преследовать бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их заслугами на фронте, а те, кто не участвовал в мятеже, могут в дальнейшем подписать контракты с Минобороны РФ.

«Была высшая цель — избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами», — сказал Песков в беседе с журналистами.

Наряду с этим Национальный антитеррористический комитет предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях в условиях режима КТО.

Накануне событий

Вечером 23 июня в соцсетях от имени Евгения Пригожина стали появляться сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Эту информацию опровергли в Минобороны и ФСБ России. При этом в отношении Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооружённого мятежа.

Позднее были заблокированы страница группы ЧВК «Вагнер» в соцсети «ВКонтакте», а также сайты РИА ФАН, «Народных новостей» и другие ресурсы медиагруппы «Патриот», принадлежащей Пригожину.

Утром 24 июня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он, в частности, назвал предателями России организаторов и участников попытки вооружённого мятежа. По его словам, страна получила «удар в спину» в момент, когда ведёт тяжелейшую борьбу со всей военной, экономической, информационной машиной Запада.

Российское общество, у которого попытка вооружённого мятежа вызвала резкое неприятие, поддерживает президента Владимира Путина, говорилось в заявлении МИД РФ.

«Авантюристические устремления заговорщиков, по сути, нацелены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в России, разрушить наше единство, подорвать усилия Российской Федерации, направленные на надёжное обеспечение международной безопасности. Таким образом, мятеж играет на руку внешним врагам России», — заявили в министерстве.

На Смоленской площади также предостерегли страны Запада «от любых намёков на возможное использование внутрироссийской ситуации для достижения своих русофобских целей».

«Подобные попытки бесперспективны и не найдут отклика ни в России, ни среди здравомыслящих политических сил за рубежом. Убеждены, что в ближайшее время ситуация найдёт своё решение, достойное вековой мудрости российского народа и государства российского», — подчеркнули в МИД РФ.