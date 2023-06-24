Песков: бойцы «Вагнера», не участвовавшие в мятеже, могут подписать контракты с Минобороны
Он отметил, что была достигнута договорённость о возвращении «вагнеровцев» в их лагеря, в расположение.
«Часть из них, которая пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны», — заявил Песков.
Представитель Кремля уточнил, что имеет в виду ту часть бойцов, которая не участвовала в попытке мятежа.
Песков добавил, что власти не будут преследовать остальных бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их заслугами на фронте.
По его словам, уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».