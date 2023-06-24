Песков: бойцы «Вагнера», не участвовавшие в мятеже, могут подписать контракты с Минобороны

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что часть бойцов ЧВК «Вагнер», не участвовавших в попытке вооружённого мятежа, по желанию может подписать контракты с Минобороны России.

Он отметил, что была достигнута договорённость о возвращении «вагнеровцев» в их лагеря, в расположение.

«Часть из них, которая пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны», — заявил Песков.

Представитель Кремля уточнил, что имеет в виду ту часть бойцов, которая не участвовала в попытке мятежа.

Песков добавил, что власти не будут преследовать остальных бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их заслугами на фронте.

По его словам, уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».