Песков: власти не будут преследовать бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их заслугами на фронте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не будут преследовать бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их заслугами на фронте.

«Что касается остальных бойцов (тех, кто принял участие в попытке мятежа. — RT), их никто не будет преследовать с учётом их заслуг на фронте», — сказал он журналистам.

Ранее в Минске сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

Позднее Пригожин заявил, что компания разворачивает свои военные колонны и уходит обратно в полевые лагеря.