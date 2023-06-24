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Песков: власти не будут преследовать бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их заслугами на фронте

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти не будут преследовать бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их заслугами на фронте.
Песков: власти не будут преследовать бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их заслугами на фронте
  • AP

«Что касается остальных бойцов (тех, кто принял участие в попытке мятежа. — RT), их никто не будет преследовать с учётом их заслуг на фронте», — сказал он журналистам.

Ранее в Минске сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

Позднее Пригожин заявил, что компания разворачивает свои военные колонны и уходит обратно в полевые лагеря.

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