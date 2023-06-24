Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит в полевые лагеря
- РИА Новости
Заявление Пригожина распространила его пресс-служба.
«Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — заявил он.
Ранее в Минске сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.
В НАК сообщали, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.
Российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения предупреждал, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.