Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны и уходит в полевые лагеря

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания разворачивает свои военные колонны и уходит обратно в полевые лагеря.

Заявление Пригожина распространила его пресс-служба.

«Мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — заявил он.

Ранее в Минске сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

В НАК сообщали, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.

Российский президент Владимир Путин в ходе телеобращения предупреждал, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.