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Военкор RT: основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин покинул штаб ЮВО в Ростове-на-Дону

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Военкор RT Илья Васюнин сообщил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин покинул штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

Также он заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» закатывают танк на платформу, чтобы присоединиться к колонне и покинуть Ростов-на-Дону.

При этом территорию возле штаба ЮВО освободили от военной техники ещё не полностью, там также остаются вагнеровцы, уточнил Васюнин.

Ранее корреспондент RT Роман Косарев сообщил о деэскалации ситуации возле штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

По его словам, ситуация у штаба ЮВО «резко деэскалировалась» после объявления о договорённостях президента Белоруссии Александра Лукашенко и Пригожина.

В Минске до этого сообщали, что Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено, он «уйдёт в Белоруссию».

Песков добавил, что власти не будут преследовать остальных бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их заслугами на фронте.

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