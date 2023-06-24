Корреспондент RT сообщил о деэскалации ситуации возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону

Корреспондент RT Роман Косарев сообщил о деэскалации ситуации возле штаба Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону.

По его словам, ситуация у штаба ЮВО «резко деэскалировалась» после объявления о договорённостях президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Дороги пока заблокированы, но «вагнера» уже собирают свои вещи, БК и прочее. Готовятся к выходу», — заявил Косарев.

Днём Косарев сообщал, что после взрыва около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучала стрельба.

Военкор RT Илья Васюнин рассказал, что бойцы «Вагнера» в Ростове-на-Дону с облегчением узнали о договорённостях Лукашенко и основателя ЧВК Евгения Пригожина по деэскалации ситуации.

В Минске сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

В НАК сообщали, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.