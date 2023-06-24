Корреспондент RT сообщил о деэскалации ситуации возле штаба ЮВО в Ростове-на-Дону
- РИА Новости
По его словам, ситуация у штаба ЮВО «резко деэскалировалась» после объявления о договорённостях президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Дороги пока заблокированы, но «вагнера» уже собирают свои вещи, БК и прочее. Готовятся к выходу», — заявил Косарев.
Днём Косарев сообщал, что после взрыва около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучала стрельба.
Военкор RT Илья Васюнин рассказал, что бойцы «Вагнера» в Ростове-на-Дону с облегчением узнали о договорённостях Лукашенко и основателя ЧВК Евгения Пригожина по деэскалации ситуации.
В Минске сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.
В НАК сообщали, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.