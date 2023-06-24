Военкор RT Васюнин: бойцы «Вагнера» в Ростове-на-Дону с облегчением узнали о плане деэскалации

Военкор RT Илья Васюнин рассказал, что бойцы «Вагнера» в Ростове-на-Дону с облегчением узнали о договорённостях президента Белоруссии Александра Лукашенко и основателя ЧВК Евгения Пригожина по деэскалации ситуации.

По словам Васюнина, бойцы ЧВК узнали о плане деэскалации благодаря «сарафанному радио», так как у них нет мобильных телефонов.

Также он заявил, что они начали прогревать танки для того, чтобы покинуть город.

Ранее в Минске сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, он принял предложение белорусского лидера об остановке движения своих бойцов на территории России.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что действия по защите Отечества от внутренней смуты будут жёсткими.

В НАК сообщали, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.