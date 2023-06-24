Военкор RT рассказал о ситуации около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону после звука взрыва

Корреспондент RT Роман Косарев заявил, что после взрыва около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучала также стрельба.

«Только что опять раздались выстрелы около штаба... я сейчас наблюдаю, за мной перебежками передвигаются люди в военной форме из ЧВК «Вагнер», — рассказал он.

Ранее Косарев заявил о взрыве около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.