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Военкор RT рассказал о ситуации около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону после звука взрыва

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Корреспондент RT Роман Косарев заявил, что после взрыва около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону прозвучала также стрельба.
Военкор RT рассказал о ситуации около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону после звука взрыва
  • Gettyimages.ru

«Только что опять раздались выстрелы около штаба... я сейчас наблюдаю, за мной перебежками передвигаются люди в военной форме из ЧВК «Вагнер», — рассказал он.

Ранее Косарев заявил о взрыве около штаба ЮВО в Ростове-на-Дону.

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