«В целях минимизации рисков»: 26 июня в Москве останется выходным днём

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник, 26 июня, нерабочим днём в целях минимизации рисков после объявленного в городе режима КТО. При этом, по его словам, выходной не касается сотрудников органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб. Он также призвал москвичей «максимально воздерживаться от поездок по городу». Позднее в мэрии подтвердили, что понедельник будет нерабочим.

Понедельник, 26 июня, будет нерабочим днём для большинства жителей столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве объявлен режим контртеррористической операции. Ситуация сложная. В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днём — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», — написал он в Telegram.

Собянин также обратился к жителям с призывом «максимально воздерживаться от поездок по городу», сообщив о возможных перекрытиях на дорогах.

Наряду с этим губернатор Московской области Андрей Воробьёв своим указом приостановил в регионе до 1 июля проведение публичных массовых, торжественных и других мероприятий.

«Постановление о введении отдельных ограничений, связанных с проведением на территории Московской области контртеррористической операции. Постановляю приостановить на территории Московской области в период до 1 июля 2023 года проведение следующих мероприятий: торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе, за исключением случаев, установленных настоящим постановлением», — говорится в документе.

Позднее пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова подтвердила, что понедельник останется нерабочим днём.

«Нерабочий день. В рамках озвученной мэром информации», — приводит её слова Интерфакс.

Вооружённый мятеж

Вечером 23 июня в соцсетях от имени Евгения Пригожина стали появляться сообщения о якобы нанесении ВС РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». Данную информацию опровергли в Минобороны и ФСБ России. При этом в отношении Пригожина возбудили уголовное дело по факту организации вооружённого мятежа. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Позднее были заблокированы группы ЧВК «Вагнер» в соцсети «ВКонтакте», а также сайты РИА ФАН, «Народных новостей» и другие ресурсы медиагруппы «Патриот», принадлежащей Пригожину.

Утром 24 июня Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он, в частности, назвал предателями России организаторов и участников попытки вооружённого мятежа. По его словам, страна получила «удар в спину» в момент, когда ведёт тяжелейшую борьбу со всей военной, экономической, информационной машиной Запада.

24 июня представители ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону и обосновались в том числе у штаба Южного военного округа. Часть бойцов выдвинулись на Москву.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о достижении договорённости с Пригожиным об остановке движения на российской территории.

«Евгений Пригожин принял предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко об остановке движения вооружённых лиц ЧВК «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения», — говорится в сообщении.

Пригожин также подтвердил, что бойцы уходят в «полевые лагеря».

«Мы разворачиваем свои колонны и уходим, согласно плану, в обратном направлении — в полевые лагеря», — сказал он.