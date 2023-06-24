Собянин призвал жителей Москвы максимально воздерживаться от поездок по городу

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы максимально воздерживаться от поездок по городу.

«Возможно перекрытие движения в отдельных кварталах и на отдельных дорогах», — написал Собянин в Telegram-канале.

Он также призвал своевременно сообщать по номеру 112 о нештатных ситуациях и происшествиях.

Собянин подчеркнул, что городские службы работают в режиме повышенной готовности.

Ранее прокуратура Москвы предупредила, что действующим законодательством в рамках режима контртеррористической операции предусмотрен ряд ограничений.