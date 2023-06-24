Прокуратура Москвы: законодательством в рамках КТО предусмотрен ряд ограничений
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Отмечается, что ограничения в том числе связаны с перемещением и использованием личного
автотранспорта, а также средств связи. Также это касается порядка личного досмотра.
В сообщении говорится, что в связи с режимом КТО все оперативные подразделения и службы столицы находятся в режиме максимальной готовности.
Также прокуратура Москвы напомнила представителям средств массовой информации и блогосферы о недопустимости распространения недостоверной информации.
24 июня в Москве и Подмосковье был введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.
В НАК сообщили, что уголовное дело о призыве к вооружённому мятежу возбуждено по факту распространяемых от имени основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщений.