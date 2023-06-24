Прокуратура Москвы напомнила о недопустимости распространения недостоверных данных

Прокуратура Москвы напомнила представителям средств массовой информации и блогосферы о недопустимости распространения недостоверной информации.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура также предостерегла от искажения официальной информации.

«В случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан обращаться к официальным источникам информации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.