Прокуратура Москвы напомнила о недопустимости распространения недостоверных данных
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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Прокуратура также предостерегла от искажения официальной информации.
«В случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали граждан обращаться к официальным источникам информации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.