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Прокуратура Москвы напомнила о недопустимости распространения недостоверных данных

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Прокуратура Москвы напомнила представителям средств массовой информации и блогосферы о недопустимости распространения недостоверной информации.
Прокуратура Москвы напомнила о недопустимости распространения недостоверных данных
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура также предостерегла от искажения официальной информации.

«В случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан обращаться к официальным источникам информации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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