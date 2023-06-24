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Губернатор Подмосковья Воробьёв приостановил до 1 июля проведение мероприятий в регионе

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв приостановил до 1 июля проведение массовых мероприятий в регионе.
Губернатор Подмосковья Воробьёв приостановил до 1 июля проведение мероприятий в регионе
  • РИА Новости

Об этом говорится в постановлении главы региона.

В том числе речь идёт о торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятиях.

В указанный период в области возможно лишь проведение официальных мероприятий, которые организованы властями Московской области либо проводятся с их участием.

Ранее власти Тамбовской области приняли решение отменить запланированные массовые мероприятия, а также перенести даты выпускных вечеров.

До этого сообщалось, что на неделю перенесено проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке им. Горького в Москве.

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