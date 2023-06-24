В Москве проведение школьных выпускных перенесено на неделю
Проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке им. Горького переносится из-за введённого в столице режима КТО. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Москвы.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщили Интерфаксу в департаменте.
Уточняется, что мероприятия пройдут в следующую субботу, 1 июля.
24 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице отменены все массовые мероприятия в связи с режимом КТО.
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