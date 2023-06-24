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В Москве проведение школьных выпускных перенесено на неделю

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Проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке им. Горького переносится из-за введённого в столице режима КТО. Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Москвы.
В Москве проведение школьных выпускных перенесено на неделю
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили Интерфаксу в департаменте.

Уточняется, что мероприятия пройдут в следующую субботу, 1 июля.

24 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице отменены все массовые мероприятия в связи с режимом КТО.

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