«Принимаются меры для обеспечения безопасности населения»: в Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер»

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории региона. По его словам, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Добавим, что в регионе, как и в Ростовской, Тверской и Тульской областях, были отменены все массовые мероприятия. Кроме того, в Москве, Московской и Воронежской областях был введён режим КТО в целях пресечения возможных терактов. Ранее Владимир Путин заявил, что организаторы и участники вооружённого мятежа «понесут неминуемое наказание».

Техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет», — подчеркнул он.

Напомним, что рано утром 24 июня представители ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, обосновавшись в том числе у штаба Южного военного округа.

Тем временем в Ростовской, а также Воронежской, Липецкой, Тверской и Тульской областях были отменены все массовые мероприятия.

Корреспондент RT Роман Косарев — об обстановке в Ростове-на-Дону

Кроме того, в Москве, Московской и Воронежской областях был введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.

В столичной прокуратуре в связи с введением режима КТО напомнили, что предусмотрен ряд обязательных ограничений, в том числе связанных с использованием личного транспорта и средств связи. Также в надзорном органе предупредили руководство политических объединений, представителей СМИ и блогосферы о недопустимости искажения официальных сведений и распространения недостоверной информации.

«В случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная», — говорится в сообщении.

Военный мятеж

Ранее Владимир Путин заявил, что организаторы и участники вооружённого мятежа «понесут неминуемое наказание», ответят перед законом и народом РФ. По его словам, Россия и её народ столкнулись с предательством и «ударом в спину» в момент, когда страна ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражая агрессию неонацистов и их западных хозяев.

«Как президент России и Верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан», — подчеркнул глава государства.

С поддержкой в адрес президента РФ выступили главы российских регионов, спикеры Госдумы и Совфеда, патриарх Кирилл, а также Совбез Белоруссии и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Совет Федерации, правительство и главы регионов России объединились вокруг президента

«На текущий момент понятно, что попытка раскачать общество, пробудить в нём самые тёмные устремления, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась», — заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Также по теме «Удар в спину»: Путин назвал предателями России организаторов и участников попытки вооружённого мятежа Россия и её народ столкнулись с предательством, которое подталкивает страну к анархии и братоубийству, заявил Владимир Путин,...

В течение дня Владимир Путин также подписал закон о штрафах и административном аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. Так, за несоблюдение норм закона, не содержащих состава уголовно наказуемого деяния, устанавливается штраф в размере до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток. За аналогичное нарушение, совершённое с использованием транспортного средства, в качестве дополнительного наказания может быть предусмотрена его конфискация.

Напомним, вечером 23 июня в соцсетях от имени Евгения Пригожина стала появляться информация о якобы нанесении Вооружёнными силами РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В Минобороны РФ эти сведения назвали информационной провокацией, которая не соответствует действительности.

В ФСБ назвали действия Пригожина «ударом в спину» российским военнослужащим, а его заявления расценили как призыв к началу вооружённого гражданского конфликта на территории РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооружённого мятежа. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В Роскомнадзоре также предупредили, что в районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов.

Кроме того, были заблокированы страница группы ЧВК «Вагнер» в соцсети «ВКонтакте», а также сайты РИА ФАН, «Народных новостей» и другие ресурсы медиагруппы «Патриот», принадлежащей Пригожину. «Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже», — сообщил представитель РКН агентству РИА Новости.