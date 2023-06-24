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«Принимаются меры для обеспечения безопасности населения»: в Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер»

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Роман Шимаев
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории региона. По его словам, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Добавим, что в регионе, как и в Ростовской, Тверской и Тульской областях, были отменены все массовые мероприятия. Кроме того, в Москве, Московской и Воронежской областях был введён режим КТО в целях пресечения возможных терактов. Ранее Владимир Путин заявил, что организаторы и участники вооружённого мятежа «понесут неминуемое наказание».
«Принимаются меры для обеспечения безопасности населения»: в Липецкой области передвигается техника ЧВК «Вагнер»
  • РИА Новости
  • © Ксения Головкова

Техника ЧВК «Вагнер» передвигается по территории Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Правоохранительные органы и власти, в том числе в муниципалитетах, принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения. Ситуация находится под контролем. Каких-либо сбоев в работе критической инфраструктуры нет», — подчеркнул он.

Напомним, что рано утром 24 июня представители ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону, обосновавшись в том числе у штаба Южного военного округа.

Тем временем в Ростовской, а также Воронежской, Липецкой, Тверской и Тульской областях были отменены все массовые мероприятия.

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Кроме того, в Москве, Московской и Воронежской областях был введён режим контртеррористической операции в целях пресечения возможных терактов.

В столичной прокуратуре в связи с введением режима КТО напомнили, что предусмотрен ряд обязательных ограничений, в том числе связанных с использованием личного транспорта и средств связи. Также в надзорном органе предупредили руководство политических объединений, представителей СМИ и блогосферы о недопустимости искажения официальных сведений и распространения недостоверной информации.

«В случае выявления подобных действий будет незамедлительно следовать предусмотренная законом ответственность, в том числе уголовная», — говорится в сообщении.

Военный мятеж

Ранее Владимир Путин заявил, что организаторы и участники вооружённого мятежа «понесут неминуемое наказание», ответят перед законом и народом РФ. По его словам, Россия и её народ столкнулись с предательством и «ударом в спину» в момент, когда страна ведёт тяжелейшую борьбу за своё будущее, отражая агрессию неонацистов и их западных хозяев.

«Как президент России и Верховный главнокомандующий, как гражданин России сделаю всё, чтобы отстоять страну, защитить конституционный строй, жизни, безопасность и свободу граждан», — подчеркнул глава государства.

С поддержкой в адрес президента РФ выступили главы российских регионов, спикеры Госдумы и Совфеда, патриарх Кирилл, а также Совбез Белоруссии и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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«На текущий момент понятно, что попытка раскачать общество, пробудить в нём самые тёмные устремления, разжечь огонь братоубийственной гражданской войны провалилась», — заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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В течение дня Владимир Путин также подписал закон о штрафах и административном аресте на срок до 30 суток за нарушение режима военного положения. Так, за несоблюдение норм закона, не содержащих состава уголовно наказуемого деяния, устанавливается штраф в размере до 1 тыс. рублей или административный арест на срок до 30 суток. За аналогичное нарушение, совершённое с использованием транспортного средства, в качестве дополнительного наказания может быть предусмотрена его конфискация.

Напомним, вечером 23 июня в соцсетях от имени Евгения Пригожина стала появляться информация о якобы нанесении Вооружёнными силами РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер». В Минобороны РФ эти сведения назвали информационной провокацией, которая не соответствует действительности.

В ФСБ назвали действия Пригожина «ударом в спину» российским военнослужащим, а его заявления расценили как призыв к началу вооружённого гражданского конфликта на территории РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 279 Уголовного кодекса РФ по факту организации вооружённого мятежа. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

В Роскомнадзоре также предупредили, что в районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов.

Кроме того, были заблокированы страница группы ЧВК «Вагнер» в соцсети «ВКонтакте», а также сайты РИА ФАН, «Народных новостей» и другие ресурсы медиагруппы «Патриот», принадлежащей Пригожину. «Ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже», — сообщил представитель РКН агентству РИА Новости.

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