Власти Воронежской области призвали жителей не поддаваться на провокационные призывы

Воронежские власти призвали жителей не поддаваться на провокационные призывы в интернете и не выходить на уличные акции.

«Отдельные граждане хотят воспользоваться ситуацией и призывают в сети интернет выйти на уличные акции протеста. Подобные действия нарушают законодательство России и будут безусловно пресекаться. Призываем указанных лиц отказаться от необдуманных противоправных действий, влекущих за собой серьёзные правовые последствия», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее стало известно, что власти приняли решение отменить до особого распоряжения все автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежскую.

Также днём 24 июня губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что информация о передвижении колонны военной техники в регионе является недостоверной.