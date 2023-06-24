Автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежскую отменили до особого распоряжения
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Липецкой области.
«Из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область», — говорится в сообщении.
Кроме того, добавили в правительстве, не исключены задержки рейсов в направлении Москвы.
Ранее стало известно, что оперативный штаб Липецкой области рекомендует жителям региона не покидать дома без острой необходимости.