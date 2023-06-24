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Автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежскую отменили до особого распоряжения

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Власти приняли решение отменить до особого распоряжения все автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежскую.
Автобусные рейсы из Липецкой области в Воронежскую отменили до особого распоряжения
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Липецкой области.

«Из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область», — говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в правительстве, не исключены задержки рейсов в направлении Москвы.

Ранее стало известно, что оперативный штаб Липецкой области рекомендует жителям региона не покидать дома без острой необходимости.

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