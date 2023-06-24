В Липецкой области призвали жителей региона не покидать дома без острой необходимости

Оперативный штаб Липецкой области рекомендует жителям региона не покидать дома без острой необходимости.

«Оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома», — говорится в заявлении.

Вместе с этим людей просят отказаться от поездок на личном, а также общественном транспорте.

Уточняется, что ситуация в области находится под контролем, но «требует понимания со стороны каждого жителя региона».

Ранее правительство Липецкой области сообщило об отмене всех массовых мероприятий в регионе.