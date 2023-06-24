В Липецкой области призвали жителей региона не покидать дома без острой необходимости
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«Оперативный штаб региона просит жителей без острой необходимости не покидать свои дома», — говорится в заявлении.
Вместе с этим людей просят отказаться от поездок на личном, а также общественном транспорте.
Уточняется, что ситуация в области находится под контролем, но «требует понимания со стороны каждого жителя региона».
Ранее правительство Липецкой области сообщило об отмене всех массовых мероприятий в регионе.