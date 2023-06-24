В Липецкой области отменили все массовые мероприятия

Правительство Липецкой области сообщило об отмене всех массовых мероприятий в регионе.

Об этом правительство региона сообщило на своей странице во «ВКонтакте».

Уточняется, что решение об отмене мероприятий в области было принято во время заседания оперативного штаба.

Ранее в Воронежской области отменили все массовые мероприятия.