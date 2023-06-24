В Липецкой области отменили все массовые мероприятия
Правительство Липецкой области сообщило об отмене всех массовых мероприятий в регионе.
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Об этом правительство региона сообщило на своей странице во «ВКонтакте».
Уточняется, что решение об отмене мероприятий в области было принято во время заседания оперативного штаба.
Ранее в Воронежской области отменили все массовые мероприятия.
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