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В Липецкой области отменили все массовые мероприятия

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Правительство Липецкой области сообщило об отмене всех массовых мероприятий в регионе.
В Липецкой области отменили все массовые мероприятия

Об этом правительство региона сообщило на своей странице во «ВКонтакте».

Уточняется, что решение об отмене мероприятий в области было принято во время заседания оперативного штаба.

Ранее в Воронежской области отменили все массовые мероприятия.

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