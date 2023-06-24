Песков опроверг информацию о том, что Путин якобы вылетел в Санкт-Петербург
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы вылетел в Санкт-Петербург.
- Gettyimages.ru
Как подчеркнул Песков в беседе с ТАСС, российский лидер продолжает работать в Кремле.
Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает находиться на рабочем месте.
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