Песков опроверг информацию о том, что Путин якобы вылетел в Санкт-Петербург

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг появившуюся в социальных сетях информацию о том, что президент России Владимир Путин якобы вылетел в Санкт-Петербург.

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Как подчеркнул Песков в беседе с ТАСС, российский лидер продолжает работать в Кремле. Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает находиться на рабочем месте.