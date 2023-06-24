В Кремле сообщили, что режим КТО отменят в самое ближайшее время
Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«(Режим) КТО будет отменён в самое ближайшее время», — заявил представитель Кремля.
24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и Подмосковье введён режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов.
Также режим КТО был введён в Воронежской области.
Сообщалось, что в Тульской области усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия.