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В Кремле сообщили, что режим КТО отменят в самое ближайшее время

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В Кремле сообщили, что режим контртеррористической операции (КТО) там, где он был введён, отменят в самое ближайшее время.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«(Режим) КТО будет отменён в самое ближайшее время», — заявил представитель Кремля.

24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и Подмосковье введён режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов.

Также режим КТО был введён в Воронежской области.

Сообщалось, что в Тульской области усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия.

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