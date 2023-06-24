В Кремле сообщили, что режим КТО отменят в самое ближайшее время

В Кремле сообщили, что режим контртеррористической операции (КТО) там, где он был введён, отменят в самое ближайшее время.

Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «(Режим) КТО будет отменён в самое ближайшее время», — заявил представитель Кремля. 24 июня Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Москве и Подмосковье введён режим контртеррористической операции (КТО) в целях пресечения возможных терактов. Также режим КТО был введён в Воронежской области. Сообщалось, что в Тульской области усилены меры безопасности и проводятся антитеррористические мероприятия.