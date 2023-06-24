Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В Липецкой области приступили к отмене введённых ограничений

Короткая ссылка
В Липецкой области начали отменять введённые ограничения. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.
В Липецкой области приступили к отмене введённых ограничений
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Введённые сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах», — написал он в Telegram.

Артамонов добавил, что службы уже приступили к восстановлению дорожного полотна.

Ранее власти сообщили о перекрытии въезда в Липецк по двум направлениям.

Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания разворачивает свои военные колонны и уходит обратно в полевые лагеря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить