В Липецкой области приступили к отмене введённых ограничений

В Липецкой области начали отменять введённые ограничения. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Введённые сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах», — написал он в Telegram.

Артамонов добавил, что службы уже приступили к восстановлению дорожного полотна.

Ранее власти сообщили о перекрытии въезда в Липецк по двум направлениям.

Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания разворачивает свои военные колонны и уходит обратно в полевые лагеря.