В Липецкой области приступили к отмене введённых ограничений
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«Введённые сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах», — написал он в Telegram.
Артамонов добавил, что службы уже приступили к восстановлению дорожного полотна.
Ранее власти сообщили о перекрытии въезда в Липецк по двум направлениям.
Позднее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что компания разворачивает свои военные колонны и уходит обратно в полевые лагеря.