«Мизерную часть»: Бастрыкин заявил о погашении Блиновской только 10 млн рублей из 918 млн налоговой задолженности

Елена Блиновская погасила мизерную часть своей налоговой задолженности, заявил председатель СК Александр Бастрыкин. По его словам, речь идёт лишь о 10 млн из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов. Блиновскую задержали 27 апреля, после чего поместили под домашний арест на два месяца. 22 мая Мосгорсуд рассмотрит жалобу со стороны защиты обвиняемой.

Блогер Елена Блиновская, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 млн рублей, погасила лишь 10 млн рублей из своей задолженности. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума.

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей», — сказал Бастрыкин.

Также стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ заблокировать счета и соцсети автора «Марафона желаний». По его данным, Блиновская заработала 5 млн рублей на одной только новости о повышении цен на её марафоны.

«Судя по тому, что бизнес работает бесперебойно, марафонщица уверена, что ей всё сойдёт с рук», — говорится в письме, копия которого есть в распоряжении RT.

Елену Блиновскую задержали 27 апреля при попытке пересечь границу РФ в пункте пропуска «Красная Горка» Смоленской области на ранее арендованном ею автомобиле Maybach. При себе у неё имелись авиабилеты на рейс Москва — Ташкент.

По данным СК, Блиновская, использовала схему «дробления» бизнеса, благодаря чему длительное время занижала полученные доходы. Ей вменили неуплату за 2019—2021 годы налога на добавленную стоимость и налога на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 млн рублей. Кроме того, блогер в целях придания видимости правомерного владения полученными денежными средствами, а также пользования и распоряжения ими легализовала их путём совершения финансовых операций.

В её отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

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28 апреля Блиновская в ходе допроса раскаялась в содеянном и в полном объёме признала свою вину. В тот же день решением Пресненского суда Москвы ей была избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест на два месяца, до 26 июня 2023 года. ТАСС также сообщал, что ей запрещено пользоваться интернетом. Как следует из материалов дела, обвиняемая добровольно перечислила налоговый платеж, однако его сумма неизвестна.

Позднее сторона защиты попросила заменить меру наказания на запрет определённых действий. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда, жалоба на заключение Блиновской под домашний арест будет рассмотрена Мосгорсудом 22 мая.

6 мая стало известно, что арестованы банковские счета блогера. Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, речь идёт об аресте сотен млн рублей в различной валюте.

«Суд признал законным наложение арестов на денежные средства, находящиеся на счетах в АКБ «Фора-Банк», АО «Севергазбанк», ПАО «МТС Банк», АО «Российский сельскохозяйственный банк», АО «Альфа-Банк», — приводит сообщение суда РИА Новости.

Кроме того, в СМИ появлялась информация о том, что российские правоохранительные органы направили в ОАЭ международное поручение для проверки наличия в арабском государстве имущества Блиновской.

11 мая глава СК в ходе сессии ПМЮФ сообщил, что ведомство осваивает тему блогеров-мошенников, в частности, уходящих от налогов.

«Дело не в блогерах, они имеют право на существование, речь идёт о мошенниках, которые используют новую форму коммуникации и просто обманывают. Второе, они ещё не платят налоги... Для нас это новая тема, мы её осваиваем», — говорил он.

Как сообщили источники RT, ФНС и правоохранительные органы могут проверить на неуплату налогов десятки блогеров-миллионников, в их числе: Ксения Собчак, Дарья Зотеева (Инстасамка), Ксения Бородина, Оксана Самойлова.