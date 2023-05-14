Бастрыкин: Блиновская выплатила только 10 млн рублей налоговой задолженности в рамках дела
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Об этом Бастрыкин рассказал в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума.
«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей», — сказал он.
Ранее адвокат Елены Блиновской попросила суд заменить домашний арест на запрет определённых действий.
Также поступала информация, что Елену Блиновскую могут отправить в СИЗО из-за деятельности кураторов её марафонов.