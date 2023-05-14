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Бастрыкин: Блиновская выплатила только 10 млн рублей налоговой задолженности в рамках дела

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что блогер Елена Блиновская в рамках уголовного дела выплатила только 10 млн рублей из более чем 918 млн рублей неуплаченных налогов.
Бастрыкин: Блиновская выплатила только 10 млн рублей налоговой задолженности в рамках дела
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом Бастрыкин рассказал в беседе с ТАСС на полях Петербургского международного юридического форума.

«Обвиняемая Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 млн рублей из 918,9 млн рублей», — сказал он.

Ранее адвокат Елены Блиновской попросила суд заменить домашний арест на запрет определённых действий.

Также поступала информация, что Елену Блиновскую могут отправить в СИЗО из-за деятельности кураторов её марафонов.

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