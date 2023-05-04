Адвокат Блиновской попросила суд заменить домашний арест на запрет определённых действий

Адвокат блогера Елены Блиновской обжаловала избрание в отношении неё домашнего ареста и попросила заменить меру наказания на запрет определённых действий.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

«Защита просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определённых действий», — сказала собеседница агентства.

Ранее Пресненский суд Москвы постановил поместить под домашний арест Блиновскую на два месяца.

27 апреля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесом в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.