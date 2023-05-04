Адвокат Блиновской попросила суд заменить домашний арест на запрет определённых действий
- РИА Новости
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
«Защита просит отменить постановление суда и избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде запрета определённых действий», — сказала собеседница агентства.
Ранее Пресненский суд Москвы постановил поместить под домашний арест Блиновскую на два месяца.
27 апреля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.
Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесом в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.