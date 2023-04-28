Суд в Москве поместил блогера Елену Блиновскую под домашний арест
- РИА Новости
Судья постановил удовлетворить соответствующее ходатайство следствия.
В отношении Блиновской СК возбудил дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.
По данным следствия, она занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019—2021 годов налоги на общую сумму свыше 918 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Блиновская раскаялась и в полном объёме признала свою вину.
Блогер была задержана при попытке выезда из России.