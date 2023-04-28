Суд в Москве поместил блогера Елену Блиновскую под домашний арест

Пресненский суд Москвы постановил поместить под домашний арест блогера Елену Блиновскую на два месяца, до 26 июня 2023 года.

Судья постановил удовлетворить соответствующее ходатайство следствия.

В отношении Блиновской СК возбудил дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, она занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019—2021 годов налоги на общую сумму свыше 918 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Блиновская раскаялась и в полном объёме признала свою вину.

Блогер была задержана при попытке выезда из России.