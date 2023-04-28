Суд в Москве поместил блогера Елену Блиновскую под домашний арест

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Пресненский суд Москвы постановил поместить под домашний арест блогера Елену Блиновскую на два месяца, до 26 июня 2023 года.
Суд в Москве поместил блогера Елену Блиновскую под домашний арест
  • РИА Новости

Судья постановил удовлетворить соответствующее ходатайство следствия.

В отношении Блиновской СК возбудил дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере.

По данным следствия, она занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019—2021 годов налоги на общую сумму свыше 918 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что Блиновская раскаялась и в полном объёме признала свою вину.

Блогер была задержана при попытке выезда из России.

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