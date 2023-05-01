ТАСС: Блиновскую могут отправить в СИЗО из-за деятельности кураторов её марафонов
Собеседник ТАСС напомнил о запрете использования блогером мобильной связи и интернета, где появились призывы кураторов марафонов Блиновской к участию в них.
«Если с её стороны будут установлены нарушения запретов, правоохранители могут выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу», — сказал он.
Ранее Пресненский суд Москвы постановил поместить под домашний арест Блиновскую на два месяца.
27 апреля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.
Источник RT уточнил, что Блиновскую задержали рядом с лесом в Смоленской области, когда она пыталась пересечь границу с Белоруссией на люксовом автомобиле.