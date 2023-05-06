ТАСС: на банковских счетах Блиновской и её супруга арестованы сотни млн рублей

На счетах блогера Елены Блиновской и её супруга в рамках дела о неуплате около одного млрд рублей налогов арестованы сотни миллионов рублей.

Об этом сообщает ТАСС. Речь идёт о таких кредитных учреждениях, как Россельхозбанк, Альфа-Банк, Севергазбанк, Фора-Банк и МТС Банк. «Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте», — говорится в сообщении. Ранее адвокат Елены Блиновской попросила суд заменить домашний арест на запрет определённых действий. Также поступала информация, что Елену Блиновскую могут отправить в СИЗО из-за деятельности кураторов её марафонов. Дополнительно сообщалось, что блогеру Дарье Зотеевой (Инстасамка) заблокировали счета на время проверки со стороны ФНС и правоохранительных органов.