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ТАСС: на банковских счетах Блиновской и её супруга арестованы сотни млн рублей

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На счетах блогера Елены Блиновской и её супруга в рамках дела о неуплате около одного млрд рублей налогов арестованы сотни миллионов рублей.

Об этом сообщает ТАСС.

Речь идёт о таких кредитных учреждениях, как Россельхозбанк, Альфа-Банк, Севергазбанк, Фора-Банк и МТС Банк.

«Сумма арестованных денежных средств составляет сотни млн рублей в различной валюте», — говорится в сообщении.

Ранее адвокат Елены Блиновской попросила суд заменить домашний арест на запрет определённых действий.

Также поступала информация, что Елену Блиновскую могут отправить в СИЗО из-за деятельности кураторов её марафонов.

Дополнительно сообщалось, что блогеру Дарье Зотеевой (Инстасамка) заблокировали счета на время проверки со стороны ФНС и правоохранительных органов.

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