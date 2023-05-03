Источник RT: Инстасамке заблокировали счета на время проверки со стороны ФНС

Блогеру Дарье Зотеевой (Инстасамка) заблокировали счета на время проверки со стороны ФНС и правоохранительных органов.

Наряду с Инстасамкой, по информации источников RT, ФНС и правоохранители могут проверить телеведущую Ксению Бородину, Ксению Собчак и жену Джигана Оксану Самойлову.

Ранее блогер Александра Митрошина призналась в факте неуплаты налогов.

27 апреля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

В марте стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.