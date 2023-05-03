Блогер Митрошина призналась в факте неуплаты налогов

Блогер Александра Митрошина призналась в факте неуплаты налогов.

«Я признаю ошибку, некоторые налоги были недоплачены», — заявила она.

Обвиняемая в неуплате 120 млн рублей налогов Митрошина отметила, что с 2020 года «не уделяла должного внимания» вопросам с ФНС.

Ранее СМИ писали, что Митрошина, являющаяся фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на 120 млн рублей, погасила долг.

29 апреля источник RT заявлял, что ФНС и правоохранительные органы могут проверить Ксению Собчак, Ксению Бородину, Дарью Зотееву (Инстасамку) и ещё ряд блогеров на неуплату налогов.

27 апреля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

В марте стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.