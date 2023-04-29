RT: Собчак, Бородину, Инстасамку и ещё ряд блогеров могут проверить на неуплату налогов

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ФНС и правоохранительные органы могут проверить Ксению Собчак, Ксению Бородину, Дарью Зотееву (Инстасамку) и ещё ряд блогеров на неуплату налогов.
RT: Собчак, Бородину, Инстасамку и ещё ряд блогеров могут проверить на неуплату налогов
  • РИА Новости

По данным источников RT, в списке возможных неплательщиков десятки фамилий блогеров-миллионников.

Все они, предположительно, могут получать большие доходы от продажи онлайн-курсов, услуг и товаров в соцсетях. Официально никого ни в чём на данный момент не обвиняют.

27 апреля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.

В марте стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.

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