RT: Собчак, Бородину, Инстасамку и ещё ряд блогеров могут проверить на неуплату налогов
- РИА Новости
По данным источников RT, в списке возможных неплательщиков десятки фамилий блогеров-миллионников.
Все они, предположительно, могут получать большие доходы от продажи онлайн-курсов, услуг и товаров в соцсетях. Официально никого ни в чём на данный момент не обвиняют.
27 апреля сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств в особо крупном размере. Позднее стало известно, что она была задержана при попытке выезда из страны.
В марте стало известно, что в отношении супругов-бизнесменов Чекалиных, зарабатывавших на проведении фитнес-марафонов, возбуждено новое уголовное дело по факту легализации денежных средств в особо крупном размере.